«Крылья Советов» не могут победить с 1 октября

Самарские «Крылья Советов» вечером вторника уступили в гостях питерскому «Зениту» в рамках шестого, финального тура группового этапа Кубка России. Судьбу матча в концовке решил гол экс-форварда команды, ныне зенитовца Ивана Сергеева.

Любопытно, что самарцы не могут победить во всех официальных турнирах уже пять игр кряду. С 1 октября «Крылья» проиграли четыре матча и один свели к ничьей – дома с «Оренбургом». Уступила команда Игоря Осинькина дважды в РПЛ – «Пари НН» и «Зениту» в гостях и дважды в Кубке – «Ахмату» 4 октября и «Зениту» сегодня.

Отметим, что в 14 туре Премьер-лиги самарцам будет очень непросто прервать серию неудач – в гости их ждут разъярённые после двух осечек краснодарские «быки».