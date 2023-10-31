Аршавин рассказал, зачем недавно летал в Англию

Бывший форвард лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился своей причиной визита Великобритании и её столицы – города Лондон.

Напомним, что в октябре Андрей посетил матч двух лондонских клубов АПЛ – «Тоттенхэма» и «Фулхэма». Теперь бывший футболист уточнил, что цель его поездки была не связана с футболом.

«Ездил не по футбольным причинам, но матч один я все же посетил. Просто дочке дали визу, которая привязана ко мне. Как так — не знаю, видимо, из-за текущей обстановки. Одна она не полетела, не могла - дважды меня с ней съездить. Я нашёл время», - говорит Аршавин Sport24.

Ранее Аршавин признался, что его никто не узнал во время посещения матча «Тоттенхэма» на стадионе. Однако на улице его узнали люди определённой профессии.