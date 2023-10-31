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Аршавин рассказал о стажировке в «Динамо»

31 Октября 2023 • 21:45 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
06.11 19:30

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о стажировке. Напомним, бывший футболист проходит тренерские курсы в Академии РФС.

«Я уже прошел стажировку в «Динамо» у Марцела Лички. Все прошло нормально, но чего-то особенного для себя не увидел. Все рабочие моменты и тренировочный процесс мне были знакомы», — приводит слова Аршавина Sport24.

После 13 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 21 очко.

Ранее Аршавин заявил, что Александр Мостовой хочет работать тренером после окончания курсов, отметив, что экс-футболист «Спартака» и «Сельты» разбирается в футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Динамо Москва Марцел Личка ещё теги

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