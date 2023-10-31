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Аршавин признался, что его никто не узнал на стадионе «Тоттенхэма»

31 Октября 2023 • 21:36 Комментировать

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился подробностями о его недавнем походе на футбол в Лондоне. Аршавин посетил матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм» (2:0) в рамках АПЛ, о чём сообщил в своих соцсетях.

«На стадионе никто не подошел. Да и в наполненной электричке тоже», - говорит Андрей Sport24.

Тем не менее, в городе Аршавина всё-таки, узнавали. И это, к его удивлению, были сотрудники лондонской полиции, заприметившие в нём экс-«канонира».

Напомним, что Аршавин принадлежал «Арсеналу» с 2009 по 2013 годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Андрей Аршавин Арсенал Лондон ещё теги
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