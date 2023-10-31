Ещенко — о Соболеве: «Чем больше критики, тем Саша сильнее»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о форварде столичного клуба Александре Соболеве.

Напомним, ранее сообщалось о конфликте футболиста с главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

«Может быть, и было недопонимание, но на поле должен выходить лучший состав. Соболев — хороший футболист, он помогает «Спартаку» и еще принесет пользу. Чем больше критики, тем Саша сильнее», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний игрок появился на поле в 12 матчах во всех турнирах, в которых стал автором четырех голов и трех результативных передач.

Завтра, 1 ноября, «Спартак» примет «Краснодар» в рамках группового этапа Кубка России. Начало игры — в 20:45 по мск.