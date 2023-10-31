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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «Спартаку» надо поберечь футболистов под дерби, но команда должна реабилитироваться за поражение от «Факела»

31 Октября 2023 • 21:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
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Через 21 ч. 43 мин.

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче Кубка России между «красно-белыми» и «Краснодаром».

Напомним, ранее команда Гильермо Абаскаля проиграла «Факелу» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«С одной стороны, надо поберечь футболистов под матч чемпионата, при этом команда должна показать реакцию на поражение в Воронеже. Не знаю, как поведет себя Абаскаль в этой ситуации. Наверное, сыграют те, кто получает мало игровой практики», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, результат предстоящей встречи предсказать невозможно, но «Спартаку» нужно играть с «Краснодаром», не забывая о матче с «Локомотивом».

Поединок шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» - «Краснодар» состоится 1 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.

Игра 14-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Локомотивом» пройдет 5 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Краснодар Андрей Тихонов Гильермо Абаскаль ещё теги

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