Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин объяснил, почему считает Кассьерру лучшим форвардом РПЛ

31 Октября 2023 • 21:10 Комментировать
Балтика
...
Зенит
04.11 19:00

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о лучшем форварде чемпионата России на данный момент.

«Кто сейчас лучший нападающий РПЛ? Кассьерра, потому что больше всех забил», — приводит слова Аршавина Sport24.

В текущем сезоне колумбийский форвард принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил десять мячей и стал автором двух ассистов.

В эти минуты «Зенит» проводит матч заключительного тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов». Следить за всеми событиями встречи можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Матео Кассьерра ещё теги

Новости по матчу

19:11
Агент Ренана отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Зенита»
17:08
Романцев: «Зенит» постепенно набирает обороты после ухода лидеров»
15:38
Аршавин: Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел иКлаудиньо, хотелось бы этого избежать
14:37
​Из «Зенита» может уйти легионер – известна причина 1
11:10
Агент: «Почему не играет Ренан? Надо спросить у того, кто выбирает состав «Зенита»
22:17
Гладилин: «Победитель матча «Краснодар» - «Зенит» уйдет на зимнюю паузу первым»
17:23
​Агент ответил на вопрос о будущем Ренана
16:22
Игрок «Балтики» Радмановац: «Для меня загадка, как мы не забиваем моменты»
15:52
Радмановац — о Бистровиче: «Я не знаю, как мы сыграли столько матчей без него»
15:07
Агент Барбоза: «Уже этой зимой «Зенит» может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы»
16:46
Французские и итальянские клубы интересуются нападающим «Зенита» Кассьеррой 1
11:56
Башич: «Зенит» снова станет чемпионом России»
10:25
Деменко: Уход Вендела станет проблемой для «Зенита»
10:19
Деменко: У Вендела есть предложения из Португалии и Испании
10:09
Горовой назвал трёх лучших игроков «Зенита»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Октября
22:49 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин потерял интерес к «Золотому мячу»
22:46 · Кубок России
Ромащенко: «Всё, что сегодня у «Балтики» летело в створ ворот, залетело»
22:28 · Кубок России
Сергеев объяснил, как родился его гол «Крыльям»
22:22 · Кубок России
Осинькин: «Мы всё время думали не только о ничьей, но и о победе»
22:21 · Кубок России
Масалитин назвал главную проблему «Зенита»
22:13 · Кубок России
«Балтика» снова забила «Ахмату», у Мусаева эффектный дубль
22:09 · Кубок России
Семак: «Это Кубок, было очень много брака, много борьбы, не так много моментов»
22:03 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» не могут победить с 1 октября
21:54 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, зачем недавно летал в Англию
21:45 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал о стажировке в «Динамо»
21:45 · Кубок России
Эффектный гол Мусаева позволил «Балтике» повести в матче с «Ахматом»
21:37 · Кубок России
Мостовой: «Спартак» — фаворит в игре с «Краснодаром»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Аршавин признался, что его никто не узнал на стадионе «Тоттенхэма»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Ещенко — о Соболеве: «Чем больше критики, тем Саша сильнее»
21:22 · Кубок России
«Балтика» перед перерывом отыгралась в матче с «Ахматом»
Все новости
Рекомендуем