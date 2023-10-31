Аршавин объяснил, почему считает Кассьерру лучшим форвардом РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о лучшем форварде чемпионата России на данный момент.

«Кто сейчас лучший нападающий РПЛ? Кассьерра, потому что больше всех забил», — приводит слова Аршавина Sport24.

В текущем сезоне колумбийский форвард принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил десять мячей и стал автором двух ассистов.

В эти минуты «Зенит» проводит матч заключительного тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов». Следить за всеми событиями встречи можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.