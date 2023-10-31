Аршавин: Мостовой хочет тренировать, он разбирается в футболе

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался об Александре Мостовом, с которым он проходит тренерские курсы.

«Александр Мостовой — сто процентов хочет тренировать. Только для начала ему нужно найти клуб для стажировки. Мостовой разбирается в футболе», — приводит слова Аршавина издание Sport24.

При этом эксперт добавил, что иногда Мостовой не понимает о чем идет речь на занятиях, иногда он возмущается, а иногда просто смеется.

Ранее 55-летний Мостовой неоднократно заявлял, что не собирается работать в низших российских лигах, он готов возглавить только тот клуб, который выступает в РПЛ.