Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Зачем нам в РПЛ арбитры из Саудовской Аравии? Матчи Роналду судят как Вторую лигу» эксклюзив

31 Октября 2023 • 20:33 Комментировать

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом прокомментировал инициативу приглашать обслуживать матчи чемпионата России арбитров из других стран.

- Каманцев говорит, что в чемпионат России привезут арбитров из-за рубежа. Ладно ещё, из Беларуси, там есть два-три судьи высокого уровня, но зачем нам арбитры из Саудовской Аравии и Катара? У них там уровень судейства как у нас во Второй лиге. Я видел, как судят матчи с участием Роналду, и знаю, о чём говорю. Ещё Каманцев говорит, что наши арбитры поедут в Саудовскую Аравию. А есть оттуда приглашения, или это только слова Каманцева?

Почему приглашают иностранных судей в чемпионат Греции? Потому что там футбол коррумпирован наглухо. Десятилетиями чемпионом становился «Олимпиакос», а потом хоть другие команды начали побеждать. Благодаря Ивану Игнатьевичу Саввиди на матчи между «Олимпиакосом», АЕКом, ПАОКом, «Панатинаикосом» и «Арисом» приглашаются зарубежные арбитры сильного уровня. А к нам раньше приезжали из-за границы судьи посредственные. Хорошо, что отказались в своё время от этой практики. Но зачем её возвращать?

Лучше бы создали всероссийскую школу судей, чтобы бывшие арбитры обучали там молодых, начинающих. Раньше подавали наверх списки из регионов, и представители региональных федераций отстаивали своих судей. Но сейчас же такого нет, всё делается сверху. Кого хотят – берут, кого не хотят – не берут. Они знают, что в Первой лиге и во Второй лиге есть хорошие судьи? Но если даже им дают шанс, тем нельзя вообще ошибаться. Что сделали с Паниным, что сделали с Амелиным? За это не стыдно разве? Выводить молодых ребят, а потом тут же их прессовать…

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди Саудовская Аравия ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Октября
21:10 · Россия. Премьер-лига
Аршавин объяснил, почему считает Кассьерру лучшим форвардом РПЛ
20:58 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Мостовой хочет тренировать, он разбирается в футболе
20:45 · Кубок России
Игнашевич: «Мы не видим спада «Ахмата»
20:40 · Кубок России
Ромащенко: «Если бы даже у нас не было шансов, мы бы всё равно приехали сюда играть на победу»
20:28 · Кубок России
​Гладилин: Нестабильность состава в определённом смысле является козырем «Спартака»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Первак назвал главные проблемы «Спартака»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Первак — о будущем Зобнина в «Спартаке»: «Надо испанский учить, чтобы понять дальнейший ход действий»
20:01 · Кубок России
«Балтика» и «Ахмат» назвали составы на матч шестого тура Кубка России
20:00 · Кубок России
«Балтика» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
19:58 · Россия. Премьер-лига
​Чанов: «Акинфеев своей игрой доказывает, что остаётся сильнейшим»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Максименко: «Буду играть или нет — зависит от меня»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Максименко: «Не ожидал, что Абаскаль доверит мне капитанскую повязку»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Григорян: Ромащенко хорошо начал в «Ахмате» из-за Ташуева
19:36 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Моё сердце ближе к «Рубину», чем к «Спартаку»
Все новости
Рекомендуем