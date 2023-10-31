Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом прокомментировал инициативу приглашать обслуживать матчи чемпионата России арбитров из других стран.

- Каманцев говорит, что в чемпионат России привезут арбитров из-за рубежа. Ладно ещё, из Беларуси, там есть два-три судьи высокого уровня, но зачем нам арбитры из Саудовской Аравии и Катара? У них там уровень судейства как у нас во Второй лиге. Я видел, как судят матчи с участием Роналду, и знаю, о чём говорю. Ещё Каманцев говорит, что наши арбитры поедут в Саудовскую Аравию. А есть оттуда приглашения, или это только слова Каманцева?

Почему приглашают иностранных судей в чемпионат Греции? Потому что там футбол коррумпирован наглухо. Десятилетиями чемпионом становился «Олимпиакос», а потом хоть другие команды начали побеждать. Благодаря Ивану Игнатьевичу Саввиди на матчи между «Олимпиакосом», АЕКом, ПАОКом, «Панатинаикосом» и «Арисом» приглашаются зарубежные арбитры сильного уровня. А к нам раньше приезжали из-за границы судьи посредственные. Хорошо, что отказались в своё время от этой практики. Но зачем её возвращать?

Лучше бы создали всероссийскую школу судей, чтобы бывшие арбитры обучали там молодых, начинающих. Раньше подавали наверх списки из регионов, и представители региональных федераций отстаивали своих судей. Но сейчас же такого нет, всё делается сверху. Кого хотят – берут, кого не хотят – не берут. Они знают, что в Первой лиге и во Второй лиге есть хорошие судьи? Но если даже им дают шанс, тем нельзя вообще ошибаться. Что сделали с Паниным, что сделали с Амелиным? За это не стыдно разве? Выводить молодых ребят, а потом тут же их прессовать…