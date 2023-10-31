Первак назвал главные проблемы «Спартака»

Экс-гендиректор «Спартака» Юрий Первак высказался о проблемах столичного коллектива.

«Опорная зона и центр обороны — два самых слабых места «Спартака». Кто бы мог усилить опорную зону? По моему мнению, у нас вообще нет хороших опорников в чемпионате», — заявил Первак Legalbet.

«Спартак» набрал 20 очков в 13 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В предстоящем туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля встретятся в дерби с «Локомотивом». Матч состоится в воскресенье, 5 ноября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.