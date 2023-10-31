Первак — о будущем Зобнина в «Спартаке»: «Надо испанский учить, чтобы понять дальнейший ход действий»

Известный функционер Юрий Первак, работавший ранее в «Спартаке», поделился комментарием о будущем полузащитника «красно-белых» Романа Зобнина.

«Роман Зобнин — хороший игрок. Не знаю, будут его продлевать или нет. Сегодня же совсем непонятно, какие мысли у главного тренера в «Спартаке». Это надо испанский учить, чтобы понять дальнейший ход действий», — приводит слова функционера Legalbet.

Напомним, 29-летний Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне российский хавбек принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Действующий контракт Зобнина со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.