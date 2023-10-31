Аршавин: «Такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему в составе «сине-бело-голубых» не появляются игроки местной академии.

«Такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто, как бы мы ни работали в академии», — приводит слова экс-игрока сборной России «РБ Спорт». Также Аршавин рассказал, что среди игроков 2004-2005 года рождения есть талантливые футболисты, способные закрепиться в первом составе.

Напомним, что сейчас Аршавина занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита». Уроженец Ленинграда является воспитанником местного футбола.