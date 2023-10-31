Максименко: «Буду играть или нет — зависит от меня»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о том, кто является основным голкипером команды на данный момент.

«Кто первый номер? Это к тренеру вопрос. Я сыграл игру, готовлюсь к следующей. Буду играть или нет — зависит от меня. Буду выкладываться на тренировках», — приводит слова Максименко «Чемпионат».

В нынешнем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 13 туров «Спартак» находится на седьмом месте в чемпионате России, имея в своей копилке 20 зачетных баллов.

В следующем туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Локомотивом».