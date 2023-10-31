Максименко: «Не ожидал, что Абаскаль доверит мне капитанскую повязку»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о капитанской повязке, которую он получил в матче с «Факелом».

«Не ожидал, что Абаскаль даст мне капитанскую повязку в игре с «Факелом». Где-то даже волнительно было. Сбылась ли мечта? Нет, такой мечты не было», — приводит слова Максименко Sport24.

Напомним, «Спартак» проиграл «Факелу» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги со счетом 0:2.

В текущем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, пропустил 17 голов и три раза смог сыграть «на ноль».

Завтра, 1 ноября, подопечные Абаскаля встретятся с «Краснодаром» в рамках заключительного тура Кубка России. Начало — в 20:45 по мск.