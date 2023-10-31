Григорян: Ромащенко хорошо начал в «Ахмате» из-за Ташуева

Известный российский специалист Александр Григорян рассказал, с чем связан удачный старт Мирослава Ромащенко во главе «Ахмата».

«Как говорится, на его харчах Ромащенко проехал, на харчах Ташуева. Потому что так готовить команду может только Ташуев», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Напомним, что в первых пяти матчах во главе грозненского клуба Романченко одержал три победы при двух ничьих. Однако в последних шести встречах чемпионата у клуба не было ни одной победы. В таблице Премьер-лиги «Ахмат» занимает 13-е место.