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Рианчо: «Моё сердце ближе к «Рубину», чем к «Спартаку»

31 Октября 2023 • 19:36 Комментировать
Урал
...
Рубин
06.11 16:30

Испанский тренер Рауль Рианчо поделился комментарием о работе в казанском «Рубине» и московском «Спартаке».

«Каждая команда, в которых мне довелось работать, в свое время доставляла мне радость. Мое время в «Рубине» было более долгим, поэтому мое сердце ближе к «Рубину», чем к «Спартаку», — приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

По мнению специалиста, во времена его работы в «Рубине» этот клуб был лучшим в России, командой Курбана Бердыева восхищались не только в России, но и в Европе.  

На данный момент «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Спартак» располагается на 7-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Курбан Бердыев Рауль Рианчо ещё теги

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