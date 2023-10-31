Рианчо: «Моё сердце ближе к «Рубину», чем к «Спартаку»

Испанский тренер Рауль Рианчо поделился комментарием о работе в казанском «Рубине» и московском «Спартаке».

«Каждая команда, в которых мне довелось работать, в свое время доставляла мне радость. Мое время в «Рубине» было более долгим, поэтому мое сердце ближе к «Рубину», чем к «Спартаку», — приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

По мнению специалиста, во времена его работы в «Рубине» этот клуб был лучшим в России, командой Курбана Бердыева восхищались не только в России, но и в Европе.

На данный момент «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Спартак» располагается на 7-й позиции.