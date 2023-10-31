Прохин может покинуть «Ростов»

Василий Голяна, агент защитника «Ростова» Данилы Прохина, ответил на вопрос о будущем футболиста.

22-летний игрок не появлялся на поле в последних четырех матчах Российской премьер-лиги.

«Аренда? Мы понимаем, что «Ростов» не будет вредить игрокам, которые получают мало игрового времени. Безусловно, если какие-то предложения по Прохину поступят, мы обязательно их обсудим с клубом», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне Прохин принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых получил четыре желтые карточки.

Трудовое соглашение защитника с «Ростовом» рассчитано до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в три миллиона евро.