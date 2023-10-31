Агент Ренана отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном уходе игрока из клуба.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что бразилец хочет покинуть санкт-петербургский коллектив из-за малого количества игрового времени.

«Пока рано о таком говорить», — сказал представитель футболиста Sport24.

20-летний Ренан пополнил состав «Зенита» в январе этого года. В текущем сезоне защитник принял участие в семи матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Ренана составляет девять миллионов евро.