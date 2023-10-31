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Губерниев: «Факелу» и ЦСКА стоит обменяться домашними матчами

31 Октября 2023 • 18:59 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил воронежскому «Факелу» и столичному ЦСКА перенести грядущий матч 15 тура из Воронежа – в Москву. А затем сделать наоборот, когда уже ЦСКА предстоит по календарю принять дома «Факел».

«Считаю, что ЦСКА нужно пойти навстречу и согласиться на обмен кругами. Воронеж – это футбольный город и если «Факелу» предстоит провести матч где-то на резервной арене, то самоидентичность команды в этом матче будет утеряна», - говорит Губерниев телеканалу «Матч ТВ».

В скорое время комиссия оценит качество газона на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Оно вызывало много вопросов после матча «Факела» против «Спартака» (2:0) в минувшую субботу.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Дмитрий Губерниев ещё теги

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