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Непомнящий предложил перенести матч «Факел» - ЦСКА на резервную дату

31 Октября 2023 • 18:53 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
11.11 14:00

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий порассуждал о матче «Факел» - ЦСКА, который состоится 11 ноября. Специалист предложил пересмотреть дату проведения матча, если поле в Воронеже не будет удовлетворять требованиям РПЛ – 1 ноября в Воронеж прибудет комиссия и оценит его состояние.

«В наше время надо создавать условия для качественной игры. В 90-х часто играли по щиколотку в воде, в снегу, но сегодня надо заботиться об игроках, качестве телевизионной картинки, болельщиках. Если будет возможность перенести игру на резервную дату - надо это сделать», - говорит Непомнящий телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что качество поля в недавнем матче «Факел» - «Спартак» (2:0) стало одним из главных предметов обсуждения после игры. Дело в том, что в Воронеже последние две недели активно шли дожди – из-за этого естественное покрытие домашней арены «Факела» размякло.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Валерий Непомнящий ещё теги

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