Аршавин: «Спартак» не кажется боеспособным коллективом

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак» и перед сезоном, и на старте выглядел боеспособным коллективом. Но по тому, как все складывается для «Спартака» сейчас, мне так не кажется», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что причиной плохих результатов является проблемная позиция центрального нападающего, ведь там остался только Соболевым, с которым поругались. Кроме того, у «Спартака» есть проблемы в обороне — Бабич усилил центр, но фланги у «красно-белых» слабые, отметил Аршавин.

После 13 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.