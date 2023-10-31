Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «Спартак» не кажется боеспособным коллективом

31 Октября 2023 • 18:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о результатах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак» и перед сезоном, и на старте выглядел боеспособным коллективом. Но по тому, как все складывается для «Спартака» сейчас, мне так не кажется», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что причиной плохих результатов является проблемная позиция центрального нападающего, ведь там остался только Соболевым, с которым поругались. Кроме того, у «Спартака» есть проблемы в обороне — Бабич усилил центр, но фланги у «красно-белых» слабые, отметил Аршавин.

После 13 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Аршавин Александр Соболев ещё теги

Новости по матчу

16:20
Ловчев включил «Спартак» в число претендентов на медали РПЛ
13:50
Кудряшов: «Удивило, что в «Спартаке» говорят на иностранном языке»
13:34
Терёхин: «Один Дзюба не вытащит сезон для «Локомотива»
10:03
Мостовой считает, что Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпоном
21:14
Экс-капитан «Локомотива»: «В Галактионове всегда подкупало его хладнокровие»
20:29
Камоцци не считает, что «Спартаку» надо сохранять Зобнина
19:32
​Ринат Билялетдинов рассказал, в каком случае «Локомотив» будет бороться за чемпионство
19:22
​Орлов указал на проблему «Спартака»
18:42
​Ринат Билялетдинов не считает, что замена Абаскаля напрашивается
16:37
Актёр Маклаков призвал «Спартак» определиться с Джикией
15:42
​Глушаков допускает, что «Спартак» станет чемпионом
14:51
Агент Чавеса отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к 21-летнему эквадорцу
12:04
Газзаев: «У меня сложилось впечатление, что Абаскаль — человек, далёкий от футбола»
11:47
Камоцци: «Не знаю, чего ещё ждёт руководство «Спартака», Абаскаль не справляется»
10:36
«Спартак» отказался от капитана «Осасуны» в пользу Бабича
10:32
«Матч ТВ» решил показать в прямом эфире центральный матч четырнадцатого тура чемпионата России
16:45
​Мелёшин может покинуть «Спартак» – названо условие
16:40
​В «Спартаке» приняли решение по будущему Зобнина 2
16:33
Мор считает, что «Спартаку» над работать над психологией
15:50
Минасян: «Тикнизяну лучше поменять чемпионат»
15:40
Гуренко объяснил, как правильно использовать Дзюбу
15:00
Билялетдинов — о возможном переходе Салтыкова в «Локомотив»: «Нельзя сразу говорить, что это топ-трансфер»
15:00
Белоус: Полоток «Локомотива» — это середина таблицы
14:45
Наумов назвал причину нестабильной игры «Локомотива»
13:41
Нигматуллин: «После ЦСКА у Абаскаля была отсрочка, но его уход рано или поздно случится»
13:33
Смородская: Салтыков не будет играть в «Локомотиве» 1
13:22
Тарпищев: Абаскаль должен использовать Джикию, у Георгия большое влияние на команду
12:23
Ловчев: «Спартак» за большие деньги обучает молодого испанского специалиста»
12:05
Газизов: «Черчесов — топовый специалист»
11:25
Булыкин: «Этот «Спартак» сломался, несите новый»
11:00
Салтыков переходит в «Локомотив» — источник
10:23
Футболист «Факела» Долгов: «До игры у всех было ощущение, что должны побеждать «Спартак»
09:31
Пименов: «Спартак» всё проиграл, «Факел» их полностью перебил»
18:35
Тарханов: Травма Джикии — не потеря для «Спартака»
18:26
Червиченко: «Спартак» запретил говорить Соболеву, что у Джикии нет травмы
16:52
Форвард «Спартака» Соболев: Я больше не общаюсь с прессой 2
16:43
В «Спартаке» заявили, что недовольны турнирным положением в РПЛ
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Октября
19:28 · Россия. Премьер-лига
Прохин может покинуть «Ростов»
19:26 · Кубок России
Осинькин - о составе на матч с «Зенитом»: «Отталкиваемся от наличия просто живых боевых единиц»
19:14 · Кубок России
Семак: Ерохин будет форвардом в матче с «Крыльями Советов»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Ренана отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Зенита»
19:00 · Кубок России
«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:59 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Факелу» и ЦСКА стоит обменяться домашними матчами
18:53 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий предложил перенести матч «Факел» - ЦСКА на резервную дату
18:49 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Спартак» не кажется боеспособным коллективом
18:46 · Кубок России
Терёхин предрекает Тюкавину гол в ворота «Пари НН»
18:41 · Кубок России
Восемь россиян в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов» 1
18:39 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Вручение «Золотого мяча» Месси абсолютно справедливо»
18:28 · Кубок России
Ломаев и Писарский - в основе «Крыльев» на «полутоварищеский» матч с «Зенитом»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий рассказал, чем помогут «Краснодару» недавние осечки в РПЛ
18:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Тормена: «Цель — стать чемпионом РПЛ»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Капленко не сыграет с ЦСКА из-за проблем с глазом
Все новости
Рекомендуем