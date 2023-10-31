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Наумов: «Вручение «Золотого мяча» Месси абсолютно справедливо»

31 Октября 2023 • 18:39 Комментировать

Определился обладатель «Золотого мяча» в 2023 году, на результаты, напомним, напрямую повлияло мероприятие, которое случилось еще в прошлом году - чемпионат мира в Катаре.

Собственно, еще до Мундиаля было объявлено, что он пойдет в копилку 2023 года при определении победителя самой престижной индивидуальной награды в футболе, и потому победивший на чемпионате мира Лионель Месси заведомо заручился большой форой.

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает итоги голосования абсолютно заслуженными.

- «Обладателя «Золотого мяча» определили мнения серьёзных экспертов. У меня нет причин сомневаться в их компетентности. Я думаю, они правы, и согласен с результатами голосования, - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Николай Наумов
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