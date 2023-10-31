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Непомнящий рассказал, чем помогут «Краснодару» недавние осечки в РПЛ

31 Октября 2023 • 18:13 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
05.11 14:00

Опытный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, какую пользу «Краснодару» может принести недавняя потеря очков. Дело в том, что «быки» в последних двух турах РПЛ вместо шести очков набрали лишь одно, сыграв вничью с «Балтикой» (2:2). Второй матч, против ЦСКА «Краснодар» в гостях проиграл – 0:1.

«Эти неудачи — возможность понять, что, будучи лидером, надо биться в каждом матче, находить резервы, чтобы вытаскивать игры. По качеству и построению игры «Краснодар» — один из немногих клубов, кто может составить конкуренцию «Зениту», - говорит Непомнящий телеканалу «Матч ТВ».

Поле 13 тура южане продолжают лидировать в турнирной таблице, 28 баллов в активе у команды. Однако совсем вплотную подобрался с 26 очками действующий чемпион России – «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Валерий Непомнящий

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