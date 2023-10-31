Игрок «Краснодара» Тормена: «Цель — стать чемпионом РПЛ»

Центральный защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«С «Зенитом» сложно конкурировать, но это возможно! «Краснодар» показал высокий уровень футбола, но колебания иногда случаются, это нормально. Моя цель — стать чемпионом РПЛ», — приводит слова Тормены «Чемпионат».

В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После 13 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, опережая идущий на втором месте «Зенит» на два очка.

5 ноября «быки» встретятся с «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура РПЛ.