Капленко не сыграет с ЦСКА из-за проблем с глазом

Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко не поможет южноуральцам в грядущем матче Кубка России против ЦСКА, матч запланирован на послезавтра - 2 ноября. Дело в том, что у футболиста проблема с глазом.

«Кирилл не сыграет, у него проблема с глазом — конъюнктивит. Где‑то подхватил инфекцию», - рассказал телеканалу «Матч ТВ» Дмитрий Андреев, спортивный директор оренбургского клуба.

Напомним, что «Оренбург» и ЦСКА играют в квартете А и сейчас у уральского клуба 11 очков и первое место. Второе – у «армейцев», 8 очков. «Факел» на третьей строчке, 6 очков, замыкает квартет «Сочи» - 5 баллов.