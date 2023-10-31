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Созин: «Не удивлюсь, если Ромащенко не доработает в «Ахмате» до конца сезона»

31 Октября 2023 • 17:59 Комментировать
Ахмат
...
Факел
04.11 16:30

Экс-представитель комитета по этике РФС Андрей Созин порассуждал о судьбе главного тренера грозненского «Ахмата» Мирослава Ромащенко. После 13 тура клуб скатился на 13 место турнирной таблицы – это зона стыковых матчей.

«Мирослав Ромащенко - серьёзный, грамотный и вдумчивый специалист. Но, честно говоря, не совсем я понял, зачем в начале сезона Сергея Ташуева уволили. Наверное, просто скоры на расправу руководители «Ахмата». Я не удивлюсь, если Мирослав Юрьевич не доработает сезон», - размышляет Созин для Legalbet.

Напомним, что на старте сезона в четвёртом туре руководство «Ахмата» уже уволило Сергея Ташуева, при котором в прошлом сезоне команда финишировала на пятом месте. На данный момент Ташуев успешно тренирует прямого конкурента грозненцев – «Факел».

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