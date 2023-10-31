Дмитрий Черышев объяснил, почему футболистов нельзя штрафовать за отказ от общения с прессой

Российский тренер Дмитрий Черышев порассуждал над тем, стоит ли штрафовать футболистов за то, что они отказываются от общения с журналистами, особенно после сыгранного матча.

«Дело в том, что у игроков в голове очень много нюансов. Игра может пойти не так, заменят, команда проиграет. Они большие эгоисты, и если что-то не получается, они не хотят ни с кем общаться и закрываются. Приходится выводить их из этого состояния даже на тренировках», - говорит Черышев Legalbet.

На данный момент специалист работает в Андорре, где возглавляет «Санта-Колому». Ранее он высказался о своём сыне Денисе, который практически не играет в «Венеции».