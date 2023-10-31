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Дмитрий Черышев – о карьере сына Дениса в «Венеции»: «Пока тяжеловато всё»

31 Октября 2023 • 17:46 Комментировать

Российский тренер ФК «Санта-Колома» Дмитрий Черышев охарактеризовал текущее положение дел у своего сына Дениса, который в 32 года выступает в Серии Б в составе «Венеции».

«Хорошее настроение только тогда, когда футболист много играет. Пока тяжеловато. Тут тяжело было бы любому игроку. Не то, что ты сидишь на лавочке, а что ты просто не понимаешь, из-за чего это всё происходит», - говорит Черышев Legalbet.

Напомним, в этом сезоне в активе Дениса всего пять матчей за свой клуб – в них он не отличился голевыми действиями. Контракт футболиста с клубом закончится грядущим летом. Отметим, что также в этом сезоне практически не играет другой россиянин в Италии - Алексей Миранчук.

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