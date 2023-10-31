Кавазашвили: «Кроме Яшина ни один вратарь «Золотой мяч» больше не получит»

Ветеран столичного «Спартака», бывший голкипер Анзор Кавазашвили высказался о минувшей церемонии вручения «Золотого мяча». Её главным триумфатором вновь стал Лионель Месси, а приз имени Льва Яшина взял аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес – его признали лучшим вратарём года в мировом футболе.

«Что нужно сделать вратарям, чтобы получить «Золотой мяч»? Ни один вратарь больше не получит эту награду. Лев Яшин останется единственным и неповторимым ещё многие века. По поводу награды лучшему вратарю года: согласен с тем, что выбрали Мартинеса – это хороший вратарь, полностью заслужил», - цитирует Кавазашвили Legalbet.

Напомним, Лев Яшин получил «Золотой мяч» ровно 60 лет назад – в 1963 году.