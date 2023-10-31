«Факел» набрал больше всех очков среди команд РПЛ в октябре

Подходит к концу второй месяц осени – октябрь. И любопытно, что по его итогу лучшей командой Российской премьер-лиги стал не лидер «Краснодар», не догоняющий его «Зенит», а воронежский «Факел» во главе с Сергеем Ташуевым.

Как сообщает Opta Sports, «Факел» набрал 10 очков в Премьер-лиге с начала октября – в активе «огнеопасных» три победы и одна ничья – это больше всех в лиге за последние четыре тура, которые как раз выпадают на октябрь. Также воронежцы пропустили лишь раз в последних четырёх турах – это наименьший показатель среди всех в лиге.

Кроме того, «Факел» не проиграл во всех трёх выездных матчах РПЛ с момента назначения Сергея Ташуева – это рекордная серия в истории клуба в высшем дивизионе.