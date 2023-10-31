Романцев: «Это был самый интересный тур РПЛ из уже сыгранных»

Бывший главный тренер столичного «Спартака» Олег Романцев заявил, что минувший, 13-й тур сезона Российской премьер-лиги показался ему самым интересным из всех уже сыгранных в этом сезоне.

«Во всех парах, за исключением матча «Факел»» - «Спартак», где воронежская команда выиграла по делу, все остальные матчи могли закончиться непредсказуемо. Все победы были одержаны с разницей в один мяч. Вничью сыграли «Крылья Советов» с «Оренбургом», спартаковцы проиграли «Факелу». А в остальных матчах победа в один мяч, везде была борьба и интрига», - говорит Романцев «Московскому комсомольцу», добавляя, что для него как для болельщика это очень интересно.

Напомним, по итогам тура первое место сохранил «Краснодар» (28 очков), однако «Зенит» с 26 очками почти вплотную подобрался к «быкам».