Романцев: «Зенит» постепенно набирает обороты после ухода лидеров»

Бывший рулевой московского «Спартака» Олег Романцев оценил сегодняшнее состояние питерского «Зенита». Действующий чемпион России забуксовал на старте сезона РПЛ, однако теперь идёт на втором месте и отстаёт от первого лишь на два балла.

«Зениту» с уходом лидеров пришлось перестраиваться, снова прибавлять, что-то придумывать. И это постепенный процесс, команда набирает обороты. Это обычно чемпионская тенденция — начинать ни шатко, ни валко, но с каждой игрой прибавлять. «Зенит» по этому пути и идет и остаётся главным претендентом на чемпионство», - говорит Романцев «Московскому комсомольцу».

Напомним, у «Зенита» перед 14-м туром Премьер-лиги в активе 26 баллов, у «Краснодара» с первого места – 28. В 15 туре командам играть друг против друга.