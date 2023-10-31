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Костанца высказался о секретах успеха «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне РПЛ

31 Октября 2023 • 16:59 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
05.11 14:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о результатах самарского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Бразилец отметил, что когда бьёшься в нижней части турнирной таблицы, то это давит психологически.

«Сейчас мы выглядим даже лучше, чем в прошлом году, и результаты в самом деле пошли в гору — и дома, и на выезде. Все благодаря уверенности в своих силах. Закрепились наверху таблицы, и все идет как надо», - Костанцы Sport24.

Напомним, что после 13 туров подопечные Игоря Осинькина занимают третье место в турнирной таблице. В следующем туре они сыграют на выезде против «Краснодара». 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Фернандо Костанца

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