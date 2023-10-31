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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин высказался о Марио Фернандесе

31 Октября 2023 • 16:53 Комментировать

Бывший нападающий  «Зенита» Андрей Аршавин высказался о защитнике питерского клуба Марио Фернандесе.

Напомним, что минувшим летом экс-игрок сборной России подписал контракт с командой с берегов Невы, хотя имел джентльменское соглашение с московским ЦСКА, за который выступал на протяжении десяти лет.

«Фернандес позволил перестроить игру на пять защитников. Усилил он «Зенит» или нет, надо смотреть на большем отрезке времени, потому что он быстро травмировался», - приводит слова Аршавина «РИА Новости». 

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Марио Фернандес ещё теги
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