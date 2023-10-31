Абаев: «Локомотив» может бороться за призовые места

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев оценил перспективы «железнодорожников» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Локомотив» может в этом году бороться за призовые места с другими московскими командами и «Зенитом». Команде нужно наладить стабильную игру и набирать очки в каждом матче», - приводит слова экс-голкипера Metaratings.ru. По мнению эксперта, последний матч Премьер-лиги против «Ростова» показал недостаток стабильности подопечных Михаила Галактионова.

Напомним, что после 13-ти туров РПЛ «Локомотив» находится на восьмом месте, набрав 20 баллов.