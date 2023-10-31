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Ловчев включил «Спартак» в число претендентов на медали РПЛ

31 Октября 2023 • 16:20 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, какие команды он считает претендентами в борьбе за медали РПЛ.

«На мой взгляд, более менее понятно, кто будет бороться за тройку — «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Спартак», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

После 13 туров лидером чемпионата России является «Краснодар» (28 очков), на второй позиции располагается «Зенит» (26), а замыкают тройку «Крылья Советов» (22).

Новый тур РПЛ стартует в субботу, 4 ноября, матчем между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом». Игра должна будет начаться в 16:30 по московскому времени.

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