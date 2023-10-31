Машкарин: «Я допускаю, что ЦСКА включится в чемпионскую гонку»

Бывший игрок ЦСКА Денис Машкарин выразил мнение, что у «армейцев» есть шансы побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

После 13 туров РПЛ «красно-синие» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. От первого «Краснодара» ЦСКА отстаёт на семь баллов.

«Я допускаю, что ЦСКА включится в чемпионскую гонку, отрыв не такой большой. А «армейцы» всегда очень хорошо проводят вторую часть чемпионата. И прошлый сезон, и чемпионский сезон, когда во второй части чемпионата было одиннадцать побед подряд», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Свой следующий матч в рамках чемпионата России ЦСКА проведёт 5 ноября против «Пари НН». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.