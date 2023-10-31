Аршавин: Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел иКлаудиньо, хотелось бы этого избежать

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о трансферной политики команды с берегов Невы.

Экс-игрок сборной России считает, что «сине-бело-голубые» в зимнее трансферное окно подпишут ещё двух-трёх футболистов.

«Дай Бог, чтобы никто не ушёл. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать», - приводит слова Аршавина «РИА Новости».

После 13 проведенных туров подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 26 очков и уступая лидирующему «Краснодару» два балла. В ближайшем туре они на выезде сыграют против «Балтики».