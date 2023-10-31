Аршавин: Я хотел бы, чтобы Пиняев перешёл в «Зенит»

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, какого игрока хотел бы видеть в составе команды с берегов Невы.

Экс-игрок сборной России отметил нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Занимается ли клуб этим трансфером — я не знаю. Я говорил Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом всё», - приводит слова Аршавина «РИА Новости».

Контракт 18-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Пиняев принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами партнёрам по команде.