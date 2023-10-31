Генич считает, что Юран может возглавить топ-клуб РПЛ

Известный журналист Константин Генич поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана на пост наставника топ-клуба РПЛ.

«Юран в топ‑клубе? Почему бы и нет. Весь вопрос в том, может ли его представить во главе большой команды руководство. Все‑таки у него очень непростой характер», — цитирует Генича «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Юран может строить не только оборонительный футбол, но и атакующий — вопрос лишь в исполнителях.

После 13 игр «Пари НН» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

В следующем туре нижегородцы будут гостить у ЦСКА (5 ноября).