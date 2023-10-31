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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка не видит проблем в российском судействе

31 Октября 2023 • 15:03 Комментировать
Сочи
...
Динамо Москва
06.11 19:30

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отреагировал на сотрудничество РФС с Саудовской Аравией.

Ранее стало известно, что саудовские арбитры в ближайшее время начнут обслуживать матчи Российской премьер-лиги.

«Интересно, почему принято такое решение? Каждый арбитр РПЛ, кто судил наши матчи, хорошо выполнял свою работу. Не вижу никаких проблем в российском судействе», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

При этом специалист добавил, что иногда происходят спорные моменты у VAR, но в целом в чемпионате России работают хорошие судьи.

После 13 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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