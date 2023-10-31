Гаджиев считает, что после перерыва в карьере Слуцкий может стать сильнее

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Актобе».

Напомним, что в настоящий момент Слуцкий находится без работы. По мнению Гаджиева, после длительного перерыва в карьере Слуцкий может вернуться ещё сильнее.

«Возвращение Слуцкого к тренерской деятельности зависит от его эмоционального состояния. Леонид Викторович взял паузу, значит, он может добавить в тренерской деятельности», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который тренер покинул в ноябре прошлого года. Также специалист руководил ЦСКА и национальной сборной России.