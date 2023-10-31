В зимнее трансферное окно «Зенит» может потерять одного из легионеров. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», состав питерской команды может покинуть защитник Роберт Ренан. По нашим данным, 20-летнего бразильца не устраивает количество игрового времени в нынешнем сезоне.

В последний раз Роберт Ренан появлялся на футбольном поле в матче чемпионата России ещё 13 августа. С тех пор в РПЛ бразилец просиживает по 90 минут на скамейке запасных. В сентябре и октябре Ренан провёл по матчу в Кубке России.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.