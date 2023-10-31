Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Из «Зенита» может уйти легионер – известна причина эксклюзив

31 Октября 2023 • 14:37 Комментировать
Балтика
...
Зенит
04.11 19:00

В зимнее трансферное окно «Зенит» может потерять одного из легионеров. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», состав питерской команды может покинуть защитник Роберт Ренан. По нашим данным, 20-летнего бразильца не устраивает количество игрового времени в нынешнем сезоне.

В последний раз Роберт Ренан появлялся на футбольном поле в матче чемпионата России ещё 13 августа. С тех пор в РПЛ бразилец просиживает по 90 минут на скамейке запасных. В сентябре и октябре Ренан провёл по матчу в Кубке России.  

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан

Новости по матчу

15:38
Аршавин: Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел иКлаудиньо, хотелось бы этого избежать
11:10
Агент: «Почему не играет Ренан? Надо спросить у того, кто выбирает состав «Зенита»
22:17
Гладилин: «Победитель матча «Краснодар» - «Зенит» уйдет на зимнюю паузу первым»
17:23
​Агент ответил на вопрос о будущем Ренана
16:22
Игрок «Балтики» Радмановац: «Для меня загадка, как мы не забиваем моменты»
15:52
Радмановац — о Бистровиче: «Я не знаю, как мы сыграли столько матчей без него»
15:07
Агент Барбоза: «Уже этой зимой «Зенит» может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы»
16:46
Французские и итальянские клубы интересуются нападающим «Зенита» Кассьеррой 1
11:56
Башич: «Зенит» снова станет чемпионом России»
10:25
Деменко: Уход Вендела станет проблемой для «Зенита»
10:19
Деменко: У Вендела есть предложения из Португалии и Испании
10:09
Горовой назвал трёх лучших игроков «Зенита»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Октября
15:39 · Россия. Премьер-лига
Машкарин: «Я допускаю, что ЦСКА включится в чемпионскую гонку»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел иКлаудиньо, хотелось бы этого избежать
15:31 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Я хотел бы, чтобы Пиняев перешёл в «Зенит»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Генич считает, что Юран может возглавить топ-клуб РПЛ
15:03 · Россия. Премьер-лига
Личка не видит проблем в российском судействе
14:55 · Кубок России
Классен — о матче против «Краснодара»: «Настрой будет самый серьёзный»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что после перерыва в карьере Слуцкий может стать сильнее
14:24 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Краснодар» уже прыгнул выше головы»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч», ждём его в «Оренбурге»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Факела» Беленов: «Дай бог играть так долго, как Буффон»
14:07 · Кубок России
​В «Спартаке» рассказали, сколько зрителей ждут на матча с «Краснодаром»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Кривцов: «Нет никакого давления от лидерства «Краснодара»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Месси заслужил «Золотой мяч»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов: «Удивило, что в «Спартаке» говорят на иностранном языке»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Классен объяснил, почему не ушёл из «Спартака»
Все новости
Рекомендуем