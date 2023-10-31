Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Краснодар» уже прыгнул выше головы»

31 Октября 2023 • 14:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.75 X 3.90 2 2.45
01.11 20:45

Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев оценил перспективы «Краснодара» в нынешнем сезоне.

На данный момент «быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 13 матчах 28 очков. Своего ближайшего преследователя «Зенит» «Краснодар» опережает на два балла.

По мнению Корнеевая, «Краснодару» будет непросто выдержать давление во второй части сезона.

«Краснодар» с Ивичем уже прыгнули выше своей головы. Но не надо забывать, что для чемпионства недостаточно тех игроков, которыми располагает «Краснодар»! Особенно если сравнивать с «Зенитом», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 1 ноября, против «Спартака» в Кубке России. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Игорь Корнеев

Новости по матчу

14:55
Классен — о матче против «Краснодара»: «Настрой будет самый серьёзный»
14:07
​В «Спартаке» рассказали, сколько зрителей ждут на матча с «Краснодаром»
12:10
Шалимов: «Краснодару» надо убрать из головы «Зенит» и не думать об отрыве»
10:53
Игрок «Краснодара» Оласа: «Зенит» — наш главный соперник в этом сезоне»
13:57
​Спартак – Краснодар: прогноз и ставка на матч Кубка России – 1 ноября 2023
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Октября
15:39 · Россия. Премьер-лига
Машкарин: «Я допускаю, что ЦСКА включится в чемпионскую гонку»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел иКлаудиньо, хотелось бы этого избежать
15:31 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Я хотел бы, чтобы Пиняев перешёл в «Зенит»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Генич считает, что Юран может возглавить топ-клуб РПЛ
15:03 · Россия. Премьер-лига
Личка не видит проблем в российском судействе
14:55 · Кубок России
Классен — о матче против «Краснодара»: «Настрой будет самый серьёзный»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что после перерыва в карьере Слуцкий может стать сильнее
14:24 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Краснодар» уже прыгнул выше головы»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Андреев: «Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч», ждём его в «Оренбурге»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Факела» Беленов: «Дай бог играть так долго, как Буффон»
14:07 · Кубок России
​В «Спартаке» рассказали, сколько зрителей ждут на матча с «Краснодаром»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Кривцов: «Нет никакого давления от лидерства «Краснодара»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Месси заслужил «Золотой мяч»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов: «Удивило, что в «Спартаке» говорят на иностранном языке»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Классен объяснил, почему не ушёл из «Спартака»
Все новости
Рекомендуем