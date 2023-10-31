Корнеев: «Краснодар» уже прыгнул выше головы»

Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев оценил перспективы «Краснодара» в нынешнем сезоне.

На данный момент «быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 13 матчах 28 очков. Своего ближайшего преследователя «Зенит» «Краснодар» опережает на два балла.

По мнению Корнеевая, «Краснодару» будет непросто выдержать давление во второй части сезона.

«Краснодар» с Ивичем уже прыгнули выше своей головы. Но не надо забывать, что для чемпионства недостаточно тех игроков, которыми располагает «Краснодар»! Особенно если сравнивать с «Зенитом», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 1 ноября, против «Спартака» в Кубке России. Начало — в 20:45 по московскому времени.