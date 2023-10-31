Андреев: «Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч», ждём его в «Оренбурге»

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча». Своим мнением об успехе 36-летнего форварда поделился спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«Все абсолютно заслуженно, никаких вопросов. Он провел шикарный чемпионат мира, привел сборную к победе. Одним словом: гений. Мы ждем Месси в «Оренбурге», - передает слова Андреева «РБ Спорт».

На счету Месси восемь «Золотых мячей». Второе место в голосовании занял Эрлинг Холанн, а третье – Килиан Мбаппе.

«Оренбург» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после 13 туров.