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Вратарь «Факела» Беленов: «Дай бог играть так долго, как Буффон»

31 Октября 2023 • 14:12 Комментировать

Опытный голкипер Александр Беленов, выступающий в Российской премьер-лиге за воронежский «Факел», ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры.

«Этот сезон точно не станет последним. Я буду еще долго и хорошо играть! Как Буффон? Дай бог! Есть хорошие примеры. Надо стремиться к ним», - приводятся слова 37-летнего вратаря на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Александр перебрался в «Факел» из казанского «Рубина» минувшим летом.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Беленов провел девять матчей за команду из Воронежа. Голкипер пропустил десять мячей, а в четырех играх сохранил ворота на замке.

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Факел Александр Беленов
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