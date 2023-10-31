Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в «Соколе», «Анжи», «Тереке» (ныне «Ахмат»), в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом прокомментировал критические высказывания президента РПЛ Александра Алаева об экспертно-судейской комиссии РФС.

- Какое право Алаев имеет критиковать ЭСК? Почему он подливает масло в огонь? Это разве его компетенция? Главная футбольная власть в России – РФС, а не РПЛ. Если Алаев думает, что критикует только судейский орган, то сильно ошибается. Он критикует РФС, где сам работал год назад. И что-то он в то время не критиковал судей и РФС. Дело Алаева – контролировать порядок на стадионах, раздачу времени начала матчей и так далее в этом роде. А ещё заботиться о том, чтобы Премьер-лига вносила свой вклад в развитие всего российского футбола.

У нас проблема заключается в том, что в футболе слишком много начальников, которые не из футбола. Которые видели его только с вертолёта. Приходят бывшие чиновники, на 70-80 процентов ничего не понимающие в футболе. Но привносят в него те реалии, которые были у них на предыдущих местах работы. А ведь бизнес и футбол – это разные вещи. Надо не только правильно расписывать законы, но и понимать саму суть футбола.