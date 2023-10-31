Кривцов: «Нет никакого давления от лидерства «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал лидерство своей команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Первое место - обычное ощущение, никакого давления нет. Сокращение отрыва от «Зенита» никак не ощущается. От этого ничего не меняется. Любая ошибка может стать роковой», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В последнем матче Премьер-лиги краснодарская команда на выезде потерпела минимальное поражение от столичного ЦСКА со счетом 0:1.

По итогам 13 туров «быки» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего конкурента на два балла.