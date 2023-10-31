Гранат: «Месси заслужил «Золотой мяч»

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат отреагировал на победу нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

«Месси заслужил «Золотой мяч». В победе Лео определяющим фактором стал чемпионат мира. Он дотащил сборную Аргентины до финала, а потом и победил в нём», - передает слова Владимира «Чемпионат».

Лионель выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

Минувшим летом 36-летний аргентинец покинул Европу и переехал в США, трудоустроившись в клубе «Интер Майами». Нападающий подписал контракт до конца 2025 года. Его оклад в МЛС составляет порядка 60 миллионов евро.