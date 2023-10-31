Кудряшов: «Удивило, что в «Спартаке» говорят на иностранном языке»

Защитник «Факела» Фёдор Кудряшов рассказал, что его удивило в «Спартаке», который воронежская команда обыграла в матче 13-го тура РПЛ со счётом 2:0.

Напомним, что Кудряшов защищал цвета московского клуба в период с 2005 по 2012 год. По словам 36-летнего футболиста, ему бы хотелось, чтобы в «Спартаке» общались на русском языке.

«Когда я немного потолкался в первом тайме с Бонгонда, люди со скамейки выбегали и говорили на иностранном языке. Это меня немного удивило. Привык, что в «Спартаке» говорят на русском языке», — цитирует Кудряшова «РБ Спорт».

После 13 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «красно-белые» проведут 5 ноября против «Локомотива».